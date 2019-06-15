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Vali Su, Babalar Gününü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, babaların, hayatın her anında en büyük yol gösterici ve dayanak noktası olduklarını belirterek, tüm babaların Babalar Gününü kutladı.


Vali Su, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, tüm babalara sevgilerini sunan Vali Su, “Kültürümüzde ve inancımızda büyük değer atfedilen, bizleri geleceğe güvenle hazırlamak için büyük bir çaba gösteren, hayatımızın her anında en büyük yol göstericimiz, en güçlü dayanak noktamız olan babalarımızın Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Varlıklarıyla bizlere güç veren, mutluluğumuzu kendi mutluluğu sayan, haklarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz ve asla ödeyemeyeceğimiz özveri, fedakarlık, güven ve sorumluluk abidesi tüm babalarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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