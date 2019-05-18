Vali Su, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı

Valilik Toplantı Salonunda, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Su, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının başarıya ulaşması amacıyla düzenlenen bu tür toplantıların önemli getirilerinden birinin de mevcut durumun tespit edilerek, gerekli koordinasyonu sağlaması olduğunu söyledi. Su, diğer bir önemli getirisinin ise bağımlılık konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturarak, aile ve bireylerin daha fazla bilinçlenmesine katkı sunması olduğunu kaydetti.

Toplantı, görüş ve önerilerin dinlenmesi ve gündem maddelerinin görüşülerek kurul kararlarının alınmasıyla sona erdi.