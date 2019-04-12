Vali Su, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Çocuk Evleri Sitesini inceledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Veysel Topkaya'nın da eşlik ettiği programda ilk olarak Nihat Sözmen Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Mersin Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Su, rehabilitasyon ve tedavi süreci devam eden engelli gençlerle bir araya geldi. Burada bir süre engelli gençlerle sohbet eden Su, gençlerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerle de yakından ilgilendi.

Daha sonra Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne geçen Vali Su, burada da çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyaretler, Vali Su'nun yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulunmasının ardından sona erdi.