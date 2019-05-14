Vali Su, Başkan Gültak'ı ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Su, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kazanarak Akdeniz Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret etti. Gültak, Vali Su'yu belediye girişinde çiçeklerle karşıladı.

Vali Su, başkanlık makamında yaptığı konuşmada, seçim başarısı dolayısıyla Gültak'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Su, “Cenab-ı Hak mahcup etmesin ve inşallah Mersin'e ve Akdeniz'e güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Göreviniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vali Su'ya ziyareti için teşekkür eden Başkan Gültak ise belediye olarak, Mersin ve Akdeniz'de hizmet ve projeler noktasında farkındalık oluşturacaklarını vurguladı. Gültak, “Sizlerin manevi destekleri de bizim için elbette çok önemli Sayın Valim. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.