İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Su, Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti

Mersin Valisi Ali ihsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali ihsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ziyaret etti.


Kentte yapılması planlanan projelerin konuşulduğu ziyarette Vali Su, ilçenin genel durumu, belediye tarafından yapılan yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgiler aldı.


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Vali Su, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Başkan Yılmaz da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Su'ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.