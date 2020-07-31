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Vali Su, bayram namazını Muğdat Camii'nde kıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı namazını Hz.

Miktad (Muğdat) Camii'nde kıldı. Vali Su, namazın ardından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vatandaşlarla bayramlaştı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak eda edilen bayram namazında, Vali Su'ya İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti.


İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan bayram namazının ardından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami cemaati ile bayramlaşan Su, cami çıkışında vatandaşları gönül selamıyla selamlayarak bir süre sohbet etti.

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