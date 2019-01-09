İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Su, 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Vali Su mesajında, basın kuruluşları ve mensuplarının, demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiklerini söyledi.


İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığına işaret eden Su, "Bu durum, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Bu çerçevede halkımızın doğru habere en kısa sürede ulaşması için görevlerini özveriyle yerine getiren basınımızın saygıdeğer mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.