Vali Su, 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Su mesajında, basın kuruluşları ve mensuplarının, demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiklerini söyledi.

İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığına işaret eden Su, "Bu durum, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Bu çerçevede halkımızın doğru habere en kısa sürede ulaşması için görevlerini özveriyle yerine getiren basınımızın saygıdeğer mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.