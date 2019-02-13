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Vali Su, Çiçek Pasajı'nda incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ’Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi’ ile ‘Kiremithane Mahallesi sokak sağlıklaştırması ve tarihi evlerin restorasyonu’ çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 'Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi' ile ‘Kiremithane Mahallesi sokak sağlıklaştırması ve tarihi evlerin restorasyonu' çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


İlk olarak Gökçay Kapalı İş Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ali İhsan Su'ya incelemeleri sırasında Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da eşlik etti. Vali Su, yapımı tamamlanmak üzere olan “Çiçek Pasajı Yenileme ve Canlandırma Projesi” çalışmaları hakkında Pasaj Başkanı Engin Bozaner ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Daha sonra Kiremithane Mahallesi'ne geçen Vali Su, burada Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen ve Akdeniz Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları yürütülen restorasyon projesi çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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