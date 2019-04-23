Vali Su, çocukları kabul etti

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile öğretmenlerin de yer aldığı kabulde konuşan Vali Su, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi ve milli egemenliğin en önemli dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluş yıl dönümü olan bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek onlara duyduğu güveni de gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin teminatı çocukların, ülkemizi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak çok daha üst seviyelere taşıyacaklarına ve milleti çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkaracaklarına yürekten inandığını kaydeden Su, TBMM'nin 99. kuruluş yıl dönümünü ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Su'nun öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etmesinin ardından günün anısına toplu fotoğraf çekilmesi ile kabul sona erdi.