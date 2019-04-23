İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Vali Su, çocukları kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencileri makamında kabul etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile öğretmenlerin de yer aldığı kabulde konuşan Vali Su, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi ve milli egemenliğin en önemli dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluş yıl dönümü olan bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek onlara duyduğu güveni de gösterdiğini söyledi.


Türkiye'nin geleceğinin teminatı çocukların, ülkemizi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak çok daha üst seviyelere taşıyacaklarına ve milleti çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkaracaklarına yürekten inandığını kaydeden Su, TBMM'nin 99. kuruluş yıl dönümünü ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


Su'nun öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etmesinin ardından günün anısına toplu fotoğraf çekilmesi ile kabul sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.