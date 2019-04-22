Vali Su, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, onlara duyduğu güveni gösterdiğini belirterek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Vali Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Su mesajında, bağımsızlığın ve hürriyetin sembolü, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun göstergesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Su, mesajında şunları kaydetti: “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği kurtuluş mücadelesini büyük bir zaferle sonuçlandırarak kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kıran Milletimiz, TBMM'nin açılışı ile de egemenliği ve milli iradesi üzerinde hiçbir gücü asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük Önder; bağımsızlık mücadelemizin ve milli egemenliğimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş yıl dönümü olan bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan ederek onlara duyduğu güveni de göstermiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da, Atatürk'ün kendilerine duyduğu bu güvenden hareketle ülkemizi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak çok daha üst seviyelere taşıyacaklarına, milletimizi çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkaracaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümünü, çocuklarımızın ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”