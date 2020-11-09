Vali Su: “Denetimler, salgınla mücadelesinin başarısında büyük önem taşıyor”

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge kapsamında Mersin'de korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin ele alındığı toplantı yapıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Vali Yardımcısı Abdülhamit Erguvan ile il müdürleri, oda ve birlik başkanları katıldı.

“Vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kurallara uyulması büyük önem taşıyor”

Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile mücadeleye Mersin'de de devam ettiklerini belirtti. Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerin önemine değinen Su, bu denetimlerin ve pandemi kuralları konusunda yapılan farkındalık çalışmalarının ilerleyen günlerde de hız kesmeden süreceğini söyledi. Pandemi ile mücadelede özellikle üç temel kural olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymanın önemini yineleyen Su, “Tüm yaşam alanları ile vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kurallara uyulması ve denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi ile mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen ‘HES Kodu' konulu genelge doğrultusunda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve 13 Kasım 2020 itibariyle de Mersin'de belediye toplu taşıma araçlarında hayata geçirilecek olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının daha etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik ilave tedbirlerin ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.