Vali Su, Deprem Haftasında AFAD Müdürü Ersoy'u kabul etti

Sahil Valilik Makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Deprem Haftası etkinliklerinin amacının, vatandaşlarda depreme karşı bilinç oluşturmak olduğunu söyledi. Su, bu çerçevede, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

AFAD Müdür Vekili Ersoy ise Deprem Haftası kapsamında Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.