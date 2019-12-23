Vali Su, ‘Dostluk Hatıraları' kitabının tanıtımına katıldı

Mersin Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından birlikte düzenlenen ‘Dostluk Hatıraları' adlı kitap tanıtım programı, Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kent Tarihi Müzesi'nde düzenlenen programa, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Mustafa Erim, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gençlere yazma konusunda cesaret verilmesi amaçlanan kitabın tanıtım programında konuşan Vali Su, dil ve edebiyatın insan hayatındaki önemine vurgu yaptı. Mersin Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi'nin ortak çalışmalarıyla geleceğin yeni edebiyatçıları ve yazarlarını yetiştirileceğini umduğunu kaydeden Su, “Böyle etkinliklere ihtiyacımız var, çünkü insanoğlu madde ve manadan müteşekkildir. Maddi tarafını gıda alarak doyuruyoruz. Maddi olarak hayata devam etmemizi sağlayan imkanları oluşturuyoruz. İnsanın bunu yapmadan yaşama imkanı yok. İnsanoğlunun bir de manevi ihtiyacı var, doyumu var. Eğer gönlünü aç bırakırsanız, bir türlü doyuma ulaşamaz. İnsanoğlunun huzurlu ve mutlu olabilmesi için gönlünün de doyurulmaya ihtiyacı var. İşte bu edebiyatçılar, yetiştireceğimiz yazarlar ve gönül insanları insanımızın gönlünü doyuracaklar" dedi.

“Genç kardeşlerimiz, çok güzel tasvirler yapmışlar”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından daha önceki yıllarda yayımlanmış olan ‘Gurbette Öğrencilik' adlı eseri oldukça başarılı bulduğunu ve bu eserden oldukça etkilendiğini ifade eden Su, “Genç kardeşlerimiz, muhteşem şeyler yazmış, çok güzel tasvirler yapmışlar. İnanıyorum ki, bu kardeşlerimizin içerisinden çok iyi edebiyatçılar, yazarlar, şairler ortaya çıkacak. Biz de büyük bir zevkle, mutlulukla gönül dünyamızı zenginleştirmek için onların eserlerinden istifade edeceğiz” diye konuştu.

Sözlerini dost ve dostluğun önemine değinerek sürdüren Vali Su, Mersin Üniversitesi ve Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi'ni tebrik etti. Programda Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Akdeniz ilçesi Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim de birer konuşma gerçekleştirdiler.

Mersin'in kültürel yaşamına yeni bir renk ve soluk getiren, 150 yıllık bir sivil mimarı örneği olan ve Mustafa Erim tarafından restorasyonu ve teşhiri yapılarak Mersin'in kültür ve sanat yaşamına kazandırılan Kent Tarihi Müzesi'nin gezilmesiyle devam eden program, kitaplar ve dostluk üzerine gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.