Vali Su, ESOB Başkan Dinçer'i ziyaret etti

Mersin Valisi Ali ihsan Su, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Su, bünyesinde kurulu bulunan 70 meslek odası ve 65 bin üyesiyle kentin en büyük meslek kuruluşu olan ESOB'a gerçekleştirdiği ziyarette, ESOB Başkanı ve Başkanvekili Ömer Şahbudak tarafından hizmet binası önünde karşılandı. Vali Su'ya ziyarette İl Mili Eğitim Müdürü Adem Koca da eşlik etti.

Makamında ağırladığı Vali Su'ya, esnaf teşkilatına gösterdiği yakın ilgi ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dinçer, kurum olarak verdikleri hizmetler, teşkilata yönelik çalışmalar ve projeler hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Ziyarette, Vali Su ve Mersin ESOB Başkanı Dinçer tarafından güncel ülke ekonomisi ve siyasi gelişmeler hakkında da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.