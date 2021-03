Vali Su: “Ev buluşmalarını ötelemek en doğru iş”

Ev oturmalarında da mutlaka tedbirli olunması çağrısı yapan Su, “Bu süre zarfında ev buluşmalarını ötelemek en doğru iş olacaktır” dedi.

Mersin Valisi Su başkanlığında Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı. Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Ceviz ile Pandemi Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda bir sunum yaparak, Mersin'in pandemiyle mücadelesi, yapılan çalışmalar ve gelinen son durumu anlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Ceviz, Mersin'de 8'i kamu, 7'si özel olmak üzere 15 hastanenin bakanlık tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini söyledi. İl genelinde 5'i kamu, 6'sı özel hastanede olmak üzere 11 adet PCR laboratuvarının aktif olarak hizmet vermeye devam ettiğini belirten Ceviz, tüm ilçelerde filyasyon çalışmalarının da 230 ekiple gerçekleştirildiğini ifade etti. 13-19 Mart Türkiye risk haritasına göre Mersin'in 100 binde 80,7 vaka oranıyla turuncu kategoride yer aldığını kaydeden Ceviz, bu bulaşların yaklaşık yüzde 60'ının ev ortamında aile içi bulaş olarak ortaya çıktığını ve bunu azaltmak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

“Denetimlerin olumlu sonuçlarını alıyoruz”

Sunumun ardından konuşan Vali Su, Mersin'de pandemiyle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Şu anda da tüm il bazında ‘dinamik denetim modeli' ile tüm birimlerle beraber alanda denetimleri sürdürdüklerini belirten Su, “Bu denetimleri 8 binin üzerinde personelle yapmaktayız. Bu denetimlere, başta valiliğimiz olmak üzere kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bunların da olumlu sonuçlarını alıyoruz” dedi.

“Kurallara dikkat edilmemesi ev içi bulaşları artırıyor”

Korona virüs bulaşlarının en çok olduğu alanın ev içi olduğuna dikkat çeken Su, “Biz alanda kontrolleri, denetimleri gerçekleştiriyoruz ama özellikle hepimizin her alanda uygulamamız gereken konu ev içi bulaşlar. Ev ziyaretleri, evde beraber bulunmalar ve bu esnada maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilmemesi ev içi bulaşları artırıyor. Bunları her platformda dile getirerek vatandaşlarımızda bu duyarlılığı yükseltmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olursak inanıyorum ki, çok daha iyi noktalara gideceğiz ve çok daha başarılı olacağız. Şu anda alanda her türlü tedbiri alıyoruz, otobüslerde HES kodundan pazar yerlerine yönetici atamaya, sigara içilmemesi gereken caddelere kadar aldığımız tüm tedbirleri kontrol ediyoruz ve gereğini yapıyoruz. Ama ev içi bulaşlarda tüm vatandaşlarımıza bir kez çağrı yapıyoruz; tedbirlere hep birlikte riayet etmeye devam edeceğiz. En önemli tedbir; maske, mesafe, hijyen. Maskemizi mutlaka takacağız, mesafeye dikkat edeceğiz ve hijyene riayet edeceğiz. Bütün bunları yaparken, aynı zamanda da ev oturmalarında mutlaka tedbirli olmak ve bu süre zarfında ev buluşmalarını ötelemek en doğru iş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Vali Su, il genelinde pandemiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de vurgulayarak, “Bu kararlılıkla devam edersek inşallah kısa sürede hep birlikte pandeminin üstesinden gelmiş oluruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra Pandemi Kurulu üyeleri söz alarak, soru ve taleplerini dile getirdi.