Vali Su: “Ev ziyaretlerini bir müddet askıya almalıyız”

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid-19 Denetimleri' genelgesi doğrultusunda Mersin'de de Vali Ali İhsan Su başkanlığında denetim gerçekleştirildi. Bugünden itibaren 4 gün boyunca devam edecek ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda gerçekleştirilecek denetimler çerçevesinde bugünkü ilk denetimler merkez Yenişehir ilçesinde yapıldı.

Vali Su, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile Pozcu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir toplu taşıma durağında, Alanya sokağındaki pazar yerinde ve Yenişehir Fuar Merkezi bitiğindeki AVM'de denetim yaptı. Vali Su, denetimlerde vatandaşlarla sohbet ederek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Mecburiyet olmadan ev ziyaretlerini bir müddet askıya almamızda fayda var”

Vali Su, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, bugün bir kez daha pandemiyle mücadele çerçevesinde tüm birimlerle beraber alanda olduklarını söyledi. Su, “Başta il valisi olarak ben, kaymakamlarımız, emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri hep beraber alanda denetlemeleri gerçekleştiriyoruz. Gördüğüm kadarıyla ilimizde maske, mesafe, hijyen konusunda vatandaşlarımız büyük çoğunlukla kurallara uyuyorlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra biz esas olarak ev ziyaretlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Mecburiyet olmadan ev ziyaretlerini bir müddet askıya almamızda fayda var. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve üç kuralı hatırlatıyorum; maske, mesafe ve temizlik” dedi.