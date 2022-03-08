Vali Su: "Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız"

Vali Su, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit yakınlarını unutmadı. Vali Su ve eşi, ziyaret sırasında aile üyeleri ile yakından ilgilendi. Su çifti, ailelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, istek ve taleplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya'nın da eşlik ettiği ziyarette Vali Su, devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.