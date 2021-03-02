Vali Su, ‘İz Bırakanlar Müzesi' çalışmalarını inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesinde ‘İz Bırakanlar Müzesi' için dönüşecek tarihi Mersin evinde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Vali Su, içerisinde Kurtuluş Savaşında yer almış, ayrıca edebiyat, sanat, futbol ve manevi mirasta önemli Mersinli kişilerin isimlerinin yaşatılacağı, geçmişten günümüze Mersin fotoğraflarının, bahçesinde kafe ve heykellerin yer alacağı müzede, yürütülen çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. ‘İz Bırakanlar Müzesi'nin Mersin tarihinde yer almış kişilerin tanınmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yer tutacağını dile getiren Vali Su, müzenin oluşturulmasında emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Vali Su'nun iki katlı, 8 odalı, yaklaşık 200 metrekare avluya sahip tarihi Mersin evinde kurulacak müzenin teşhir ve tanzim çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunduğu inceleme gezisine, İl Kültür Turizm Müdürü Emre Duru ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da eşlik etti.