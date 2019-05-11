Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayınladığı mesajla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Vali Su, ‘Kelimeler, değerlerini anlatmada yetersiz kalır' sözleriyle nitelediği annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Su, mesajında, “Bin bir fedakarlık ve zahmetle bizleri dünyaya getirerek, yaşama gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren varlıkları ve sevgileri ile bizleri kuşatarak hayatlarından hayat katan, kelimelerin değerlerini anlatmada yetersiz kaldığı annelerimizin Anneler Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Sevginin karşılıksız, saygının derin, fedakarlığın eşsiz, merhametin sonsuz ve sabrın engin haliyle şefkat dolu yüreklerinde buluştuğu ve bu yüce haslet ve duyguların şahıslarında abideleştiği tüm annelerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.