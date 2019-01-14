Vali Su, La Tahzen ‘Üzülme' temalı konferansa katıldı

MERSİN (İHA) – AKİMDer tarafından düzenlenen Mersin Valisi Ali İhsan Su, La Tahzen ‘Üzülme' temalı konferans, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun katılımıyla yapıldı.

Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları Mensupları ve Muhipleri Derneği (AKİMDER) tarafından gerçekleştirilen La Tahzen ‘Üzülme' temalı konferansa Vali Su'nun yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Yazar Senai Demirci, AKİMDER Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu, il müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Mersin Üniversitesi Uğur Oral Konferans Salonunda düzenlenen ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan konferansta bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, öğrencilere önümüzdeki yıllarda kendi kariyerlerini planlarken formasyonlarını nasıl yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yazar Demirci'nin de bir konuşma yaparak sevilen şiirlerini seslendirdiği program, plaket töreninin ardından sona erdi.