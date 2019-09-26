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Vali Su, mahalle muhtarlarıyla buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eylül ayı muhtarlar toplantısını Silifke’nin 88 mahalle muhtarları ile yaptı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eylül ayı muhtarlar toplantısını Silifke'nin 88 mahalle muhtarları ile yaptı.


Vali Su başkanlığında Silifke Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, ilgili birimleriler, kurum müdürleri ve 88 Mahalle muhtarı katıldı.


Toplantı öncesi bir açıklama yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda biz her ay bir ilçemizde muhtarlarımızla, kurum müdürlerimizle, bir araya geliyoruz. İlgililer burada, muhtarlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Hemen burada toplantı esnasında çözebileceğimiz sorunları ilgili kurumlarımıza yönlendiriyoruz. Kurum müdürümüzden hemen cevabını alıyoruz. Ne yapılması lazım, nasıl yapılması lazım bunları hemen burada değerlendiriyoruz. Bu şekilde tüm muhtarlarımızın sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Bu gün de Silifke ilçemizdeki muhtarlarımızla bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah sorunlarımıza buradan hızlı bir şekilde çözüm üretmeye çalışacağız" dedi.

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