Vali Su, maske denetimi yaptı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, 'sağlık için hepimiz için' sloganıyla maskesini takıp denetime çıktı. İl protokolüyle birlikte esnafı ziyaret edip, toplu taşıma araçlarındaki denetimlere katılan Vali Su, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Toroslar ilçesi Kuvayi Milli Caddesinde denetim yapan Vali Su'ya, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu eşlik etti. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek hem bol kazançlar dileyen hem de maske-mesafe ve hijyen konusunda uyaran Vali Su, her konuda olduğu gibi salgın konusunda da kurallara uymanın hayat kurtardığını söyledi. Toplu taşıma araçlarındaki denetimlere de katılan Vali Su, seyahat eden yolcuları maske ve mesafe konusunda uyararak, artık Türkiye'nin tamamında ev dışında maske kullanımının zorunla hale geldiği hatırlatmasında bulundu. Su, tedbirlere uydukları için vatandaşlara teşekkür etti. Su, vatandaşların maske kuralına genellikle uyduklarını gördüğünü kaydederek, kurallara uyma alışkanlığının daha da artmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceğini söyledi.