Vali Su, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı

'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde uygulanan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetimler, Mersin'de Vali Ali İhsan Su öncülüğünde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Akdeniz ilçesi Camii Şerif Mahallesi'nde yapılan denetimlere Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek ile genel kolluk birimleri katıldı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu işyerleri ile toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlara korona virüs salgınına karşı hatırlatmalarda bulunan Vali Su, pandemi tedbirlerine uyulması yönünde uyardı.

Görevlilerin vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttığı denetimler esnasında, maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenin önemini vurgulayan Vali Su, tüm ülkede olduğu gibi Mersin özelinde de tüm birimlerin, kaymakamlar, belediye başkanları, kolluk kuvvetleri, STK'lar ve muhtarların katılımıyla oluşturulan ekiplerle sahada olduğunu kaydetti.

Tedbirlere uydukları için vatandaşlara teşekkür eden Vali Su, Mersin'de pandemi kurallarına uyma alışkanlığının daha da artmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların titizlikle yürütülmeye devam edeceğini ifade etti.