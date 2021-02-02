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Vali Su, Mersin Limanı'ndan incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2020 yılında 2 milyon TEU konteyner iş hacmini aşarak rekor kıran ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Mersin Uluslararası Limanı’nı (MIP) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2020 yılında 2 milyon TEU konteyner iş hacmini aşarak rekor kıran ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Mersin Uluslararası Limanı'nı (MIP) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.


Vali Su'ya ziyareti sırasında, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Operasyon Direktörü David Van Eynde, Kamu İlişkileri Komite Başkanı Nuri Peker, Ticaret Grup Müdürü Kerem Kavrar, operasyon yöneticileri ve diğer yetkililer eşlik etti.


Dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 97. sırada olan MIP ziyareti kapsamında ilk olarak Genel Müdürü Johan Van Daele ile bir araya gelen Vali Su, burada liman işleyişi, yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı. Vali Su, daha sonra MIP yetkilileriyle birlikte römorkör ile liman içerisinde incelemelerde bulundu.

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