Vali Su: "Mersin mutlaka görülmesi gereken bir kent"

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve beraberindeki heyet, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Paul Huynen, daha sonra Vali Ali İhsan Su ile bir süre görüştü. Büyükelçi Huynen'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su Mersin'in medeniyetlere beşiklik etmiş, sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken bir kent olduğunu ifade etti. Mersin'in turizm, kültür, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi, tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir kent olduğunun altını çizen Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Büyükelçi Paul Huynen ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam edeceğine olan inancını ifade etti. Huynen, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su'ya teşekkür etti.