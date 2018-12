Vali Su: "Mersin'in marka değeri narenciyedir"

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ni 300 bin kişinin gezdiğini ve şu ana kadar yapılan festivallerin en kalabalığı olduğunu belirterek, "Bundan sonra bu festivali kalıcı hale getireceğiz. Bu bizim ilimizin bir marka değeri olacak" dedi.

Vali Su, 17-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin kapanış toplantısında yaptığı açıklamada, 3 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen narenciye festivalini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Mersin Ticaret Borsası'nda, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Mersin'de geçen yıl göreve başladığında narenciye festivalinin 3 yıldır yapılamadığı ve festivalin yeniden yapılması yönünde talepler olduğunu hatırlatan Su, "Bunun üzerine bu festivali kalıcı olarak gerçekleştirmeyi sağlamak için bir toplantı gerçekleştirdik ve tüm paydaşlarla bir araya geldik. Bu toplantıda da oy birliği ile bir icra komitesi kurup, başına da daha önce de bu işi yapmış olan MTB Başkanı Abdullah Özdemir'i önerdik ve herkes kabul etti. Komitenin yürüttüğü çalışmalar ile yaklaşık 300 bin kişinin gezdiği narenciyle festivalini gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

"Bizim marka değerimiz narenciyedir"

"Bizim marka değerimiz narenciyedir" diyen Su, Mersin'in önemli bir narenciye üreticisi kent olduğunu vurgulayarak, "Limonda birinciyiz, portakal, mandalina ve greyfurtta da üçüncülük, dördüncülük gibi sıralamada yerimizi var. Sektör olarak da burada çok önemli sektör temsilcilerimiz, ihracatçılarımız, iş insanlarımız var. Narenciye bizim ve bölgemiz için çok önemli bir çalışma. Bu nedenle böyle bir festivalin ilimizde yapılması çok önemli. Bu festival ile biz hem narenciyenin hem de aynı zamanda ilimizin tanıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anda il olarak her alanda, her sektörde çok ciddi yatırımlarımız var. Altyapıdan üst yapıya, sağlıktan eğitime, turizmden kültüre ve tarıma kadar her alanda çok ciddi yatırımlarımız var. Bu yatırımları yapıyoruz ama bir taraftan da bu işlerin tanıtılması, insanlarla buluşturulması, bilgilendirilmesi, tüm dünyaya tanıtmamız, anlatmamız, göstermemiz gerekiyor. İşte bu festivaller bunun için fırsat oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Festival nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gazeteciler ve televizyonların kente gelerek programlar yaptığını kaydeden Su, "Hem ilimizi, hem festivali tanıttılar. Tanıtım açısından inanılmaz bir fırsat doğdu. Biz aslında turizm açısında da önemli bir konumdayız. Tarsus'tan Anamur'a kadar ilimizin her yerinde tarihi, doğal, kültürel imkanlar var. Bunları nasıl değerlendireceğiz, öncelikle tanıtarak. İşte bu festival ile sadece narenciyenin tanıtımını değil ilimizin bu imkanlarını da ortaya koyuyoruz. Her televizyon kanalı narenciye festivalini yayınlarken bu güzelliklere değindi. Organizasyonun bir diğer önemli tarafı da 30'a yakın ülkeden ilimize gelenler oldu. Şimdi her biri ülkesine döndü, festivali, Mersin'i anlatacak. Onlar vasıtasıyla da ilimizin, ülkemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Festivali kalıcı hale getireceğiz"

6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ni 300 bin kişinin gezdiğini ve şu ana kadar yapılan festivallerin en kalabalığı olduğunu belirten Su, şöyle devam etti; "Bu şu demektir; halkta çok ciddi karşılığı olan bir festival gerçekleştirdik. Bundan sonra bu festivali kalıcı hale getireceğiz. Her yıl bu festivali daha büyük coşku, katılım ve daha güzel imkanlarla gerçekleştirmek için gayret göstereceğiz. Bu bizim ilimizin bir marka değeri olacak. Geliştirdikçe katılım daha çok olacak, uluslararası ve ulusal boyutta daha çok tanınır, bilinir hale geleceğiz. Yerli ve yabancı turist sayımız artacak. İnanıyorum ki, bunların hepsini başaracağız. Demek ki, bir ve beraber olunca, bir işe hep beraber el koyunca yapamayacağımız bir şey yok. Bu festivalde bunun en güzel örneklerinden bir tanesi."

"Mersinliler festivali benimsemiştir"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ise 'Mersin için, Mersinliler için ve narenciye için' diyerek çıktıkları yolda, narenciye festivalinin 6.'sını başarıyla tamamlamanın gurunu yaşadıklarını söyledi. Festivalin en önemli amaçlarından birinin de 'narenciye festivali'ni, Mersin'in ve Türkiye'nin festivali yapmak olduğunu belirten Özdemir, "Bundan önceki yıllarda da olduğu gibi, Mersinliler festivalimizi sevmiş, benimsemiş ve sahip çıkmıştır. 300 binden fazla vatandaşımız festivalimize katıldı. 200'e yakın firma, kuruluş ve sivil toplum örgütü stant açarak, Mersinlilerle buluştular. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik çok renkli kortejimiz Mersinimizin tüm zenginliğini yansıttı. Coşku dolu bu kalabalık narenciye festivalinin artık Mersin'in festivali olduğunun en önemli kanıtıdır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi kentimizin en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptık" dedi.

Konuşmasında festivalin bütçesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özdemir, toplam 1 milyon 834 bin liralık bütçenin 1 milyon 650 bin lirasının kullanıldığını, yaklaşık 185 bin lira artı verdiklerini ve kalan bu paranın gelecek yıl için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, festival kapsamında düzenlenen fotoğraf, satranç, yelken ve narenciyeli lezzetler yarışmalarında dereceye girenlere, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından ödülleri verildi.