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Vali Su, Mezitli yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli ilçesine yapılan yeni hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.


Vali Su'ya incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mezitli Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürü (YİKOB) Murat Tülü ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Yeni Mahalle'de yapımı devam eden hükümet konağı inşaat alanını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Su, çalışmalarda gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.


2019 yılında 6 bin 440 metrekare alanda yapımına başlanan, 8 bin 271 metrekare toplam inşaat alanına sahip, betonarme imalatları tamamlanarak iç ve dış imalatları devam eden, bin 570 metrekare oturum alanına sahip Mezitli Hükümet Konağı'nın 2020 yılı sonu itibariyle tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

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