Vali Su, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

Vali Su, yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumunun bulunduğu alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi çalışmalarının geldiği aşamayı inceledi. Vali Su'ya incelemeleri sırasında Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Eski stadyum alanı ile eski lunaparkta devam eden inşa çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Su, eski stadın Millet Bahçesine dönüştürülmesiyle kent merkezinde yaklaşık 140 dönüm alanın Mersinlilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

İncelemelerinin ardından Balıkçı Barınağını ziyaret eden Vali Su, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.