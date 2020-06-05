Vali Su, Model Fabrika inşaatında incelemelerde bulundu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye'nin ilk model fabrikası olacak Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Su, önümüzdeki temmuz ayında bitirilmesi planlanan fabrikanın inşaat süreciyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Mersin Valisi Su başkanlığında gerçekleştirildi. MTSOB idari binasında gerçekleştirilen toplantıda, nisan ve mayıs ayları içerisinde alınan yönetim kurulu kararları gözden geçirildi ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonrasında Vali Su, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Müteşebbis Heyet üyeleri ile birlikte, yapımı devam eden Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP'nin koordinasyonunda, MTOSB ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, 3 bin 800 metrekare alan üzerine kurulması planlanan, Türkiye'nin ilk Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi olma özelliği taşıyacak merkezin inşaatını inceleyen Su, yüklenici firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Altın'dan inşa süreci ve mimari yapı hakkında bilgi aldı.

Vali Su, temmuz ayının sonunda bitirilmesi planlanan merkez inşaatının ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.