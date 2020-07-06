Vali Su, Müftü Deresinde incelemelerde bulundu

Vali Su, tamamlandığında Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde yapımı devam eden Millet Bahçesi ile bir bütünlük arz edecek olan Müftü Deresi ile ilgili incelemelerde bulundu ve yapılması planlanan ıslah projeleri ve peyzaj çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Su'ya incelemeleri sırasında Devlet Su İşleri (DSİ) Adana 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, DSİ 67. (Mersin) Şube Müdürü Savaş Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi Projesi kapsamında Mersin'de de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde Millet Bahçesi yapımı devam ediyor. Millet Bahçesinin şehircilik geleneğinin sembollerinden biri haline gelmesi, Müftü Deresi üzerinde yapılması planlanan ıslah projeleri ve peyzaj çalışmaları ile bir bütünlük oluşturması, Mersin'in yeni bir renk ve canlılık kazanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.