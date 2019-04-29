Vali Su: “Muhtemel orman yangınlarına karşı tüm tedbirler alınacak”

2019 Yılı Mersin İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı, Mersin Valisi Su başkanlığında gerçekleştirildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcıları Durmuş Bilal Akkuş, OYM Şube Müdürü Mehmet Alper, Mersin Orman İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, Türkiye'de her yıl çeşitli büyüklükte orman yangınları çıktığını ifade ederek, hiç akla gelmeyen sebeplerden bile çok büyük orman yangınlarının meydana gelebileceğine işaret etti. En büyük temennilerinin hiçbir yangın olayının yaşanmaması olduğunu vurgulayan Su, bu toplantıyla birlikte yaşanması muhtemel yangın olaylarının önüne geçilebilmesi için gerekli bütün tedbirlerin de alınacağını söyledi.

Türkiye'de yangına müdahale kapasitesi ile imkanlarının eskiye nazaran çok fazla arttığının altını çizen Su, Orman Genel Müdürlüğünün son 10 yıldır gerek helikopter filosu ve yangın söndürme uçaklarıyla gerekse de teknolojik altyapısı gelişmiş arozözleriyle orman yangınlarına kısa sürede etkin bir şekilde müdahale edildiğini anlattı. Mersin'de yangına hassas bölgelere yakın yerlerde 24 saat esasına göre hazır bekleyen ekiplerin bulunduğunu da dile getiren Su, oluşabilecek herhangi bir yangın olayında vakit kaybı yaşanmadan anında müdahale edilerek, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da üzerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Bölge Müdürü Yılmaz'ın, 2019 yılında ormanlarda olası çıkabilecek yangınlarla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili yaptığı sunumun ardından, işbirliği ve koordinasyon konuları katılımcı kurum ve kuruluş temsilcileri ile görüşülüp bilgi alışverişinde bulunuldu. 2019 Yılı Mersin İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararları 25 madde halinde karara bağlanarak imzalandı.