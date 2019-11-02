Vali Su, Narenciye Festivali'ndeki gösteri gruplarıyla bir araya geldi

'si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde yer alan misafir ülkelerin gösteri grupları ile bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ve festivalde gösterilerini sergileyecek olan katılımcı ülkenin ekip liderleri ile grup üyeleri yer aldı. Festival kapsamında Mersin'e gelen gösteri gruplarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, “Bu ziyaretiniz karşılıklı kültür alışverişini sağlayarak, ülkeler olarak birbirimizi daha iyi tanımamıza vesile olacak. Sizlerin burada güzel günler geçirmenizi diliyor, gösterilerinizin başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi. Su, festivalin düzenlenmesinde maddi, manevi destek ve katkıyı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Vali Ali İhsan Su'nun misafir ülke katılımcı grup üyeleriyle bir süre sohbet ettiği program, günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.