Vali Su: “Öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik konularında tüm tedbirler alındı”

MERSİN (İHA) – Mersin'de ‘Üniversitelerde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı' Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Vali Su, üniversite öğrencilerinin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularında tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ‘Üniversitelerde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'nda üniversitelerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güvenlik ve asayiş önlemleri ele alındı. Toplantıda, öğrencilerin üniversitelerde huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için alınan tedbirler ve ilgili kurumlar arası koordinasyon konuları ile öğrencilerin barınma konuları görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Vali Yardımları İbrahim Küçük ve Alperen Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile KYK Sorumlusu Ayşe Yağcı katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Su, öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir problem yaşamamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Yurt-Kur Taşucu kız öğrenci yurdunun yapılan zemin etütleri sonrası kullanılmayacağının belirlendiğini anımsatan Su, yurtta kalan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığınca Silifke'deki 23 Nisan Gençlik Kampının kız öğrencilerin hizmetine sunulduğunu açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından üniversitelerde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili sunumun yapıldığı toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.