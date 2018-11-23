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Vali Su Öğretmenler Günü'nü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayımladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yayımladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Öğretmenlerin, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri yetiştirmek gibi büyük bir özveri ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görevi ifa ettiklerini kaydeden Su, "Üstlendikleri bu büyük görevi hakkıyla yerine getirme noktasında gecesini gündüzüne katan, çocuklarımızın bilimsel ve evrensel ilkeler ışığında, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı olarak yetiştirmek için cansiperane bir şekilde çalışan öğretmenlerimize millet olarak büyük bir minnet borçluyuz. Öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğin dünyasında güçlü bir devlet ve toplum olarak yer alma noktasında sürdürdüğümüz çalışmalara çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek ivme katacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

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