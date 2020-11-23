Vali Su: “Öğretmenlerimize minnet ve şükran duyuyoruz”

Vali Su, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, öğretmenlerin özverilerine vurgu yapan Su, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek gibi kutsal olduğu kadar büyük bir sorumluluk gerektiren mesleklerini sevgi, şefkat ve heyecanlarını katarak üstün bir gayretle yerine getirmektedir. Bu nedenle geleceğin dünyasında güçlü bir devlet ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerinde bir toplum olarak yer almamızın anahtarı olan çocuklarımızı yetiştirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiren öğretmenlerimize minnet ve şükran duyuyoruz” dedi.

Korona vurüs sürecinde öğretmenlerin sergiledikleri gayrete de dikkat çeken Su, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteren korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitimin yapıldığı bu dönemde, tüm çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini kesintisiz sürdürmesinde en büyük görevin düştüğü öğretmenlerimize sergiledikleri üstün gayretleri nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bu salgın döneminde de çocuklarımızı evrensel ve bilimsel ilkeler ışığında, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bireyler olarak gerek yüz yüze gerekse de uzaktan eğitim sürecinde en iyi şekilde yetiştirmeye ve eserleri olacak yeni nesillerimizle bizleri güçlü kılmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan öğretmenlerimize başarılarla dolu sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.