İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Su, Silifke OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı

Mersin Valisi Ali Su, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık etti.


Silifke OSB'de düzenlenen toplantıya Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, OSB Müdürü Faki Gürsoy ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Vali Su'dan Silifke Kaymakamına ziyaret


Vali Ali İhsan Su, başkanlık ettiği OSB toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığına atanan Abdullah Aslaner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hükümet Konağında Kaymakam Aslaner ile bir süre sohbet eden Vali Su, Aslaner'e yeni görevinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.