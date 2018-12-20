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Vali Su, Silifke OSB'de incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısında katıldıktan sonra bölgede incelemelerde bulundu.


Silifke OSB'de düzenlenen toplantıya Kaymakamı Şevket Cinbir'in yanı sıra, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke OSB yönetim kurulu ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Toplantı, gündem konularının görüşülmesi ve 2019 bütçesinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.


Toplantı sonrasında Kaymakam Şevket Cinbir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Silifke OSB bünyesinde faaliyet gösteren bazı tesisleri ziyaret eden Vali Su, bir mermer fabrikası ile yer fıstığı işleme tesislerinde incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden bilgi aldı.


Programı kapsamında defne yaprağı ihracatı yapan bir tarım ürünleri tesisini ziyaret eden Su, son olarak geri dönüşüm tesisine geçerek burada yapılan çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Silifke OSB programından sonra Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Saray Mahallesi'ndeki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın 1939 yılında mezun olduğu tarihi Cumhuriyet İlkokulu ile yapımı MS II. yüzyıla tarihlendirilen Zeus Tapınağında (Jüpiter) incelemelerde bulunan Vali Ali İhsan Su, çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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