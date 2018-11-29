Vali Su, SODES kapsamında yapılan spor tesislerini inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen ve Mersin Valiliği tarafından yürütülen "Toroslar'da Spor, Kültür ve Sanat" güdümlü projesi kapsamında Gözne, Ayvagediği ve Aladağ Mahallelerinde yapımları tamamlanan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Toroslar İlçesi Gözne Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan halı sahada incelemelerde bulunan Vali Su'ya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, öğretmenler ve öğrenciler de eşlik etti.

"15 halı saha ve 2 büyük saha ihalesi yapıldı"

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Su, 2018 yılı içerisinde 18 halı sahayı tamamlayıp hizmete sunduklarını belirterek, önümüzdeki hafta içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 15 halı saha ile 2 büyük saha ihalesini yapacağını söyledi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın da (YİKOB) ayrıca 2 halı saha ihalesini daha gerçekleştireceğini de aktaran Su, "Bu projeler sayesinde çocuklar ve vatandaşlarımızın sporla daha çok buluşacak. Çocukları sporla buluşturmak bizim görevlerimiz arasında. Bu sahalarda çocuklarımız hem kendilerini hem de arkadaşlık ilişkilerini daha da geliştirmiş olacak" dedi.

"SODES kapsamında 52 proje uygulamaya konuldu"

Gözne Ortaokulu içerisinde SODES kapsamında desteklenen 'Oku, Öğren, Eğlen' projesi kapsamında yapılan kütüphanede de incelemelerde bulunan Su, burada yaptığı açıklamada, SODES kapsamında Mersin'de 52 projenin uygulamaya konulduğunu, bu çerçevede çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü ve yürütülmeye de devam edeceğini kaydetti.