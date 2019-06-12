Vali Su, Teknopark Genel Kuruluna katıldı

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi içerisinde bulunan Teknopark hizmet binasındaki toplantıya Vali Su'nun yanı sıra, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak ve Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi ve yeni gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, yönetim kurulu üyelerinin Teknopark'ın önümüzdeki süreçte yürüteceği faaliyetler hakkında bilgilendirilmesiyle sona erdi.

Toplantının ardından Vali Su, Mersin Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Teknopark ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Fikrinle Büyü, Fikrinle Yürü' proje yarışmasının ödül törenine katıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada değerlendirmeye alınan projelerin sergilendiği stantları tek tek inceleyen Vali Su, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Programda konuşan Su, ülkenin geleceği olan çocukların, bilgili ve donanımlı yetiştirmenin önemini vurgulayarak, tüm çocukları başarılarından dolayı tebrik etti.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.