Vali Su, Teknopark genişleme alanını inceledi

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı. Teknopark'ta düzenlenen toplantıya, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Halil Yılmaz, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Arslan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Veli Doğan, Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

2020 yılı çalışmalarının değerlendirilmesinin ardından 2021 yılı mali bütçesinin görüşülmesi ile devam eden toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.

Toplantının ardından Teknopark bünyesinde yer alan ve savunma sanayi alanında yenilikçi ürünlerin geliştirildiği genişleme alanını inceleyen Vali Su, yürütülen çalışmalar ve üretilen sistemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.