İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Su, TÜİOSB toplantısının ardından proje alanını gezdi

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Su, toplantının ardından proje alanını da gezdi.


Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TÜİOSB idari binasında düzenlenen yönetim kurulu toplantına, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, yönetim kurulu üyeleri ile yüklenici firma yetkilileri katıldı. Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.


Toplantının ardından Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve TÜİOSB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Kurbanlı mevkiinde bulunan proje alanına geçen Vali Su, burada saha incelemelerinde bulunarak gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.