Vali Su, TÜİOSB toplantısının ardından proje alanını gezdi

Su, toplantının ardından proje alanını da gezdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TÜİOSB idari binasında düzenlenen yönetim kurulu toplantına, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, yönetim kurulu üyeleri ile yüklenici firma yetkilileri katıldı. Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesiyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.

Toplantının ardından Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve TÜİOSB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Kurbanlı mevkiinde bulunan proje alanına geçen Vali Su, burada saha incelemelerinde bulunarak gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.