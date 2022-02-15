Vali Su, “Türkiye Sportif Yetenek Taraması” etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin'de, “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı” gerçekleştirildi. Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte, Mersin Valisi Ali İhsan Su, çocuklarla bir araya geldi.

“Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı”, Vali Su'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen program etkinliğinde, yetenek taramasından geçen çocuklarla sohbet eden Vali Su, uygulama ekibinden de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 100 bin öğrencinin yetenek tarama programının planlandığını belirten Vali Su, çocukları sporla buluşturmayı ve onları geleceğin sporcuları olarak yetiştirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde yetenek taramasında başarılı olan çocukların 12 aylık eğitim programına alınacağını söyledi. Su, bu eğitimi alan çocukların gelecekte yurt içi ve yurt dışı spor müsabakalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını vurguladı.

Programda 1 il koordinatörü, 1 milli eğitim koordinatörü, 2 birim personeli, 2 bilgi işlem personeli, 20 antrenör ve 20 beden eğitimi öğretmeninin uygulama ekibi olarak görev yaptığı belirtildi.

Vali Su'ya ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir eşlik etti.