Vali Su, ulaşıma açılan Silifke-Mut karayolunda incelemelerde bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde Silifke-Mut karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yolun tekrar trafiğe açılmasından sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Su, "Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız gece-gündüz çalışarak yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

Vali Su'nun ziyaretine, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Karayolları yetkilileri eşlik etti. Silifke Belediyesi Başkan Vekili Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt da ziyarette hazır bulundu.

Vali Su bölgede Karayolları Bölge Müdüründen bilgiler alarak, incelemede bulundu. Ardından bölgede açıklama yapan Vali Su, “Silifke'den Mut'a giden yolumuzun üzerinde, malumunuz yaklaşık 2,5 ay önce bu bölgede heyelan oluşmuştu. Burası yaklaşık 200-250 metrelik alanda heyelan olmuştu ama yaklaşık 500 metrelik bir alanı kapsayan bir bölge burası. Biz hemen heyelandan sonra Karayolları Genel Müdürlüğümüz hemen olaya el attı. Plan ve projeleri yapıldı. Çok kısa bir sürede de yolumuzu tekrar vatandaşımızın hizmetine açtık. Şu anda ufak tefek çalışmalar devam ediyor ama yolun güvenliği açısından bir sıkıntımız yok. Bu yolda yaklaşık 400 bin metre küp malzemeyi aldık ve daha güvenli yerlere depoladık. Gerçekten büyük bir malzeme yığınıydı ama çok kısa bir sürede arkadaşlarımız gece-gündüz çalışarak yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu heyelan olur olmaz hemen vatandaşlarımıza alternatif yol güzergahı belirledik. Zeyne tarafından yol verirken, bu bölgedeki köylülerimiz ve yerleşim yerlerinde oturan köylülerimiz için de Ekşiler köyümüzün yolunu hemen asfaltladık. Vatandaşlarımıza Ekşiler yolunda alternatif bir yol açmıştık. Vatandaşlarımız o yolu kullanarak ihtiyaçlarını gördü. Asfaltladık orası da bitti. Şimdi burayı da açtık normal trafiği buradan vermeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, bölge müdürümüze, ama hepsinden öte bir de gerçekten bu yolun en hızlı şekilde yapılması için Ankara'dan takip eden Eski Kalkınma Bakanımız Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten kendisi de oradan ciddi bir gayretle takip etti ve en kısa sürede burayı bitirerek burayı vatandaşların hizmetine açtı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Silifke Organize Sanayi Bölgesi ve Kamyon Garajında da açıklamalarda bulunan Vali Su, bu iki bölgede yapılacak olan kavşaklar için çalışmaların en yakın zamanda başlayacağını belirtti.

Cennet-Cehenem'deki çalışmalar

Vali Su, Silifke'deki incelemelerin ardından Narlıkuyu Cennet-Cehenem'de de açıklamalarda bulundu. Vali Su burada yaptığı açıklamada da, “Bizim en önemli ören yerlerimizden biri Cennet-Cehennem obrukları. Buranın üst yapısını yeniledik. Cehennem çukurunun üzerine bir cam teras yaptık. Cennet obruğuna inilen yolların ve merdivenlerin tamamı elden geçti. Aslına uygun olarak onarımları yapıldı. Aşağıda bir kilise var, o kilisenin yine bakım ve onarımı yapıldı. Temizlikleri yapıldı. Taşlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Giriş ile ilgili çalışmalar yapıldı. Aşağıya merdiven ile iniliyordu Cennet Obruğuna. İnildiği zaman çıkmak zor oluyordu vatandaşlarımıza. Hamile vatandaşlarımız, hasta vatandaşlarımız oluyordu. Ya da aşağıda rahatsızlananlar oluyordu. Engelli vatandaşlarımızı da düşünerek buraya bir asansör planlayıp yaptık kurul kararıyla. Asansörümüz de faaliyette. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın da hizmetine sunmuş olduk. Buradaki yol üzerinde ana yoldan hemen Cennet-Cehennem obruklarına gelen yeni bir yol yapmıştık 900 metre kavşaktan ayrılan bir yol. Buraya gelecek vatandaşlarımızın daha rahat gelmesi açısından. O yol ve şu anda üzerinde bulunduğumuz bu yolun asfaltı iyi değildi. Burada kahvaltı salonları işletenlerin ve vatandaşların talebi buraların asfaltlanmasıydı. Kurul kararıyla harekete geçtik. Sit alanı olduğu için kurul kararı gerekiyordu. Adana'dan onu da aldık. Buranın yaklaşık 1.2 kilometre kavşaktan buranın sonuna kadar asfaltını yapmış olduk. Tertemiz bir asfalta kavuştu vatandaşlarımız. Karayollarımızın çok büyük hizmet ve projeleri var. Bunların her biri devam ediyor” İfadelerini kullandı.