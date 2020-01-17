Vali Su: “Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2019'da birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve özellikle uyuşturucu satışı açısından riskli alanları tespit ettiklerini belirterek, “2020 yılında da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı', Mersin'de Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı, üniversiteler, Cumhuriyet Başsavcılığı, kaymakamlıklar ve il müdürlüklerinin temsilcileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

“Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor”

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Su, uyuşturucu ile mücadelenin devletin tüm organları tarafından kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Bu çerçevede uyuşturucu arzı, engellenmesi ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonu konularında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çok ciddi çalışmaları beraber yürüttüğünü ifade eden Su, “İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm yurtta valilerimiz başkanlığında bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İlçelerde ise kaymakamlarımız bu toplantıyı 22 Ocak'ta gerçekleştirecekler. Bu toplantılarda tüm paydaş kurumlarımızla beraber 2020 yılında yapacağımız çalışmalar, planlarımız ve programlarımızı gözden geçireceğiz” diye konuştu.

“Uyuşturucu satışı açısından riskli alanları tespit ettik”

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda Mersin'de sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Su, “Özellikle uyuşturucu satışı açısından riskli alanları tespit ettik. Yine bu çerçevede okullarımızda öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin bilinçlendirilmesi ile okul çevrelerinin güvenliği, okul çevresindeki satıcıların tespit edilmesi ve yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Başta Yeşilay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızla birçok çalışma gerçekleştirdik. İlimizde 2019 yılında önemli birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

2020 yılında da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Su, toplantıda kurumların değerlendirmelerinin alınacağını, bu çerçevede 2020 yılındaki çalışmalara yön vermiş olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı yapılan sunumlarla devam etti.