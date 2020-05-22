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Vali Su, Vali Yardımcısı Deniz'i mutlu gününde yalnız bırakmadı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz’in kızı Utku Deniz ile Özkan Acar’ın nikah törenine katıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz'in kızı Utku Deniz ile Özkan Acar'ın nikah törenine katıldı. Zeliha Su'nun nikah şahitliği yaptığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kıydığı nikah, konoha virüs önlemleri çerçevesinde maskeler ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi.


Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz'in kızı Utku Deniz, Özkan Acar ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreni, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Vali Su'nun, Vali Yardımcısı Deniz'i mutlu gününde yalnız bırakmadığı törende, çiftin şahitliğini Zeliha Su yaptı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından kıyılan nikahın ardından, Utku ve Özkan çiftini tebrik eden Zeliha Su, evlilik cüzdanını genç çiftlere verdi.


Vali Su da her iki aileyi tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

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