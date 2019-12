Vali Su ve Ba?kan Se?er, MTSO'nun 134. y?l co?kusuna ortak oldu

MERS?N (?HA) ? Mersin Valisi Ali ?hsan Su ve B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Vahap Se?er, T?rkiye'nin en k?kl? kurumlar?ndan biri olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odas?n?n (MTSO) kurulu?unun 134'?nc? y?l d?n?m? kutlama program?na kat?larak, Mersin i? d?nyas?n?n co?kusuna ortak oldu.

MTSO, 134'?nc? ya??n?, bir otelde d?zenledi?i baloyla kutlad?. MTSO Y?netim Kurulu Ba?kan? Ayhan K?z?ltan, MTSO Meclis Ba?kan? Hamit ?zol'un ev sahipli?i yapt??? baloya, Vali Su'nun yan? s?ra Akdeniz B?lge ve Garnizon Komutan? Tu?amiral Ercan Kire?tepe, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Se?er, protokol ?yeleri, sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileri ile i? insanlar? ve ?ok say?da davetli kat?ld?.

?Hep birlikte ?ok daha g?zel hizmetlere imza ataca??z?

Kutlamada bir konu?ma yapan Vali Su, MTSO'nun 134'?nc? kurulu? y?l d?n?m?n? kutlad?. S?rekli geli?en ve kalk?nan Mersin'de e?itimden sa?l??a, turizmden tar?ma, altyap?dan ?styap?ya kadar her alanda ?ok ?nemli hizmetler ger?ekle?tirildi?ini belirten Su, ba?ta MTSO olmak ?zere ?zel sekt?r taraf?ndan da ?ok ?nemli yat?r?mlar?n Mersin'de hayata ge?irildi?ini s?yledi. MTSO'nun sosyal sorumluluk projelerine verdi?i katk?ya da de?inen Su, ?Bu hususta kendilerini tebrik ediyorum. Bunlar hep birlikte ortak uyum i?erisinde ba?ard???m?z i?ler. ?limizde bu g?zel birliktelik devam etti?i s?rece inan?yorum ki, hep birlikte ?ok daha g?zel hizmetlere imza ataca??z, Mersin'in kalk?nmas? ve geli?mesi i?in ?ok daha g?zel hizmetleri hep beraber hayata ge?irece?iz? dedi.

?Meslek odalar?, sivil toplum ?rg?tleri, sendikalar demokrasinin olmazsa olmaz??

Ba?kan Se?er ise ?niversiteyi bitirdi?i 1987 y?l?nda i? hayat?na at?ld???n? ve o tarihten itibaren de Tarsus Ticaret ve Sanayi Odas? ?at?s? alt?nda, siyasi g?revi ba?layana kadar hep ili?ki i?erisinde oldu?unu dile getirdi. Siyasete girdikten sonra bu ili?kilerin farkl? bir boyuta evrildi?ini ifade eden Se?er, ?Ben meslek odalar?n?n, sivil toplum ?rg?tlerinin, sendikalar?n ?nemli yap?lar oldu?unu, demokrasilerin olmazsa olmaz temel ?gelerinden biri oldu?unu g?reve geldikten sonra daha iyi kavramaya ba?lad?m. Bakt?m ki, ?zellikle parlamentoda yasalar yap?l?rken bize karanl?k yollar? ayd?nlatan kurumlar, kurulu?lar sivil toplum ?rg?tleri. Onlar bize el feneri g?revi g?r?yor. Hangi konuda olursa olsun, o konuya ait bir sivil toplum ?rg?t?n?n bilgisi, birikimi, ?nerileri, yol g?stericili?inin bizim bilgimizden, becerimizden, liyakatimizden ?ok daha ?st seviyede oldu?unu g?rd?m? diye konu?tu.

?Kendi ad?ma bir menfaat temini i?in de?il, kenti do?ru y?netebilmek i?in yap?yorum?

Ge?ti?imiz aylarda MTSO taraf?ndan ?Mersin Ba?kan?'ndan Ne Bekliyor?? toplant?s?na kat?ld???n? ve orada odan?n kente dair beklentileri ile kendi haz?rlad?klar? se?im bildirgelerinin ?rt??t???n? dile getiren Se?er, ?G?reve geldi?imden bu yana b?t?n kurumlarla oldu?um gibi sadece Mersin Ticaret ve Sanayi Odas? ile de?il, Anamur'u, Erdemli'si, Mut'u, Silifke'si, Tarsus'u b?t?n ticaret ve sanayi odalar?, ba?kanlar? ve nezdinde t?m ?yeleri ile hep iyi temaslar i?erisinde olmaya gayret ediyorum. Bunu kendi ad?ma bir menfaat temini i?in de?il, kenti do?ru y?netebilmek i?in yap?yorum. Kentin sorunlar?n? daha iyi kavrayabilmek, bu sorunlara ??z?m bulabilmek i?in bunu yap?yorum. Onlara huzurlar?n?zda te?ekk?r ediyorum. Bize ?nemli katk?lar sunuyorlar? ifadelerini kulland?.

?Mersin'de bir uyum d?nemi?

Y?nettikleri kentte bir uyum d?nemi ba?lad???n? ve bunun da en ?ok Mersinliler i?in ?nemli oldu?unu vurgulayan Se?er, ?Valimiz, bizler, di?er b?t?n atanm??, se?ilmi? t?m arkada?lar?m?z, hepimizin bir d?nya g?r???, ideolojik yap?s?, bir parti mensubiyeti olabilir. Ancak e?er ya?ad???m?z, y?netti?imiz kentin ortak paydas?nda bulu?abiliyorsak, b?t?n bu farkl?l?klar? bir k??eye atabiliyorsak buradan karl? ??kacak olan Mersinliler olacak. Ben ?zerime d??enin gere?ini yapmaya ?al???yorum ve ?al??maya da devam edece?im. Bizimle beraber kentin y?netiminde emek sarf eden, al?n teri d?ken herkese de bu vesile ile te?ekk?r etmek istiyorum? dedi.

???in, a??n, ekme?in oldu?u her yerde huzur, mutluluk olur?

Se?er, MTSO'da ge?mi?te ve g?n?m?zde hizmet etmi? ba?kanlar? sayg? ile anarak, ??yle devam etti:

?Ekonominin y?kseldi?i her toplumda di?er b?t?n sorunlar teferruat kal?r. Onlar? da ??zeriz. ??in, a??n, ekme?in oldu?u her yerde huzur, mutluluk, keyif, e?itim, sa?l?k, k?lt?r, sanat, demokrasi, hukuk devleti olur. Ben buna inan?yorum. ?n?allah Mersin'de hep beraber, el birli?i ile ?ok daha g?zel hizmetler yapaca??z. Mersinimize ?ok daha g?zel eserler kazand?raca??z. Sadece T?rkiye'de, b?lgemizde de?il, d?nyada ?ok daha sayg?n bir yere getirece?iz. MTSO kadim bir kurum. ?ok ?nemli hizmetleri olmu?, olaca??na da inan?yorum. Do?um g?n?n?z?, y?l d?n?m?n?z? kutluyor, ba?ar?lar?n?z?n devam?n? diliyorum.?