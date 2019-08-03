Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan çocukları Vali Konağında ağırladı

Vali Konağında gerçekleşen ziyarette, 6-8 ve 11-13 yaş aralığındaki çocuklara kurum personeli de eşlik etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Su ve eşi Zeliha Su, çocuklarla uzun süre sohbet ettiler.

Vali Su ve eşi Zeliha Su'nun çocuklara çeşitli hediyeler verdiği ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.