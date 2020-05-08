İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Su, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret etti

Mersin’de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Mersin'de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.


Akdeniz Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Muhittin Pamuk ve Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Selim Daydaş'tan bilgi aldı.


Vali Su, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin çok önemli ve güzel bir hizmeti yerine getirdiğini ve cansiperane bir şekilde görev yaptıklarını ifade etti. Su, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine ve onların şahsında tüm ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.