Vali Su: “Vergi vermek vatandaşlık görevidir”

Vali Ali İhsan Su, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu kaydederek, Vergi Haftası etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Su, Vergi Haftasının tüm Vergi Dairesi çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysa, ziyarette kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Su'ya bilgi verdi.