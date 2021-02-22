İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Su: “Vergi vermek vatandaşlık görevidir”

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, Vergi Haftası etkinlikleri ile vatandaşların farkındalıklarının arıtıldığını söyledi.


Vali Ali İhsan Su, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde konuşan Vali Su, vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu kaydederek, Vergi Haftası etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Su, Vergi Haftasının tüm Vergi Dairesi çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ederek, görevlerinde başarılar diledi.


Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysa, ziyarette kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Su'ya bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.