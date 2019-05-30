Vali Su, Yaşlı Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ile Mersin Ekonomi Platformu tarafından Yaşlı Yaşam Merkezi'nde ortaklaşa düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Su, iftar yemeğinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Yaşlı Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Alzheimer Derneği Şube Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge ile STK ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

İftarın ardından Vali Su'nun bir selamlama konuşması yaptığı programda, MTOSB Meclis Başkanı Hamit İzol tarafından Su'ya İdman Yurdu 1925'in forması takdim edildi.

Konuşmaların ardından Yaşlı Yaşam Merkezi bünyesindeki aktivite alanları ile yıl boyunca yapılan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Su, Prof. Özge'den bilgi aldı.